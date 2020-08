Convention democratica, secondo giorno: Biden ottiene ufficialmente la nomination. Ma è la moglie la ‘star’ della serata (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ieri sera Joe Biden ha ottenuto ufficialmente l’investitura del Partito democratico per la Casa Bianca. “È l’onore della mia vita”, ha twittato Biden poco dopo la fine della seconda giornata della Convention nazionale, in modalità virtuale, caratterizzata dal roll call dei delegati dei 57 Stati Usa e territori Usa e da illustri interventi. Alexandria Ocasio-Cortez Alexandria Ocasio-Cortez, 30 anni, astro nascente del partito, ha parlato per un minuto prima del roll call. “Solo un piccolo, minuscolo minuto, ma lì dentro c’è l’eternità”, aveva scherzato, su Twitter, la giovane deputata radical, lamentandosi del poco tempo a disposizione. E in quel minuto ha scelto di sostenere ... Leggi su italiasera

