Conte precisa: “Non abbiamo mai autorizzato riapertura discoteche” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Governo non ha mai autorizzato l’apertura delle discoteche”. Il premier Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, spiega perché i locali e le balere hanno potuto svolgere la propria attività fino al 16 agosto. “abbiamo sempre ritenuto impensabile che in una discoteca si possano mantenere distanze e indossare le mascherine. E’ chiaro che sono luoghi privilegiati di diffusione del contagio. Alcune Regioni, tuttavia, hanno voluto adottare protocolli sanitari ritenendoli compatibili con la riapertura delle discoteche”. Il capo del Governo ha inteso precisare che la responsabilità in tal senso è stata degli enti locali: “abbiamo lasciato fare per ... Leggi su anteprima24

MILANO - Antonio Conte e l’Inter sono un po’ più vicini. Questo però non vuol dire che la ferita apertasi dopo Bergamo sia del tutto rimarginata: l’allenatore - una volta conclusa la campagna europea ...

Altrettanto eloquente il silenzio dell'entourage di Conte. A precisa richiesta: qualche commento al discorso di Draghi? La risposta è stata disarmante: «No». Insomma, il gelo. Anche perché, ormai da ...

