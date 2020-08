Conte: "Mai autorizzata la riapertura delle discoteche, iniziativa delle Regioni" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giuseppe Conte tuona contro le Regioni durante l’intervista concessa oggi a Il Fatto Quotidiano. "Abbiamo sempre ritenuto impensabile che in una discoteca si possano mantenere distanze e indossare le mascherine - argomenta il presidente del Consiglio - Alcune Regioni, tuttavia, hanno voluto adottare protocolli sanitari ritenendoli compatibili con la riapertura". Insomma, la palla passa ora ai governatori, che dovranno dare spiegazioni in merito, visto che con l’arrivo dell’estate e la movida i contagi sono tornati a salire. Intanto, dopo aver atteso il tempo necessario di fare le opportune verifiche con il comitato tecnico scientifico, il governo ha chiuso nuovamente i locali notturni, disponendo anche l’obbligo di mascherine dopo le ore 18:00 e aiuti finanziari ai gestori. Il governo, aggiunge ... Leggi su blogo

