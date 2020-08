Contagi nel Sannio, il Prefetto si appella ai giovani: “Osservate le norme” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “La situazione è sotto controllo, ce lo ha assicurato l’Asl“. Così ha dichiarato il Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta che ha presieduto una riunione al Palazzo del Governo finalizzata a fare il punto sulla situazione dei Contagi da Coronavirus in questi giorni a ridosso del Ferragosto e anche in occasione della prossima Città Spettacolo, kermesse in programma tra qualche giorno in città. Il Prefetto ha voluto la riunione con la partecipazione di alcuni Sindaci della Provincia anche in relazione ad alcune manifestazioni all’aperto tradizionalmente programmate per questo periodo per verificarne la possibile concretizzazione. Presenti il sindaco di San Giorgio del Sannio, Montesarchio e ... Leggi su anteprima24

NicolaPorro : Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con… - repubblica : Coronavirus, nel mondo superati i 22 milioni di contagi. Studio Usa: 'Si trasmette fino a 5 metri di distanza' - LaStampa : Coronavirus, oltre 22 milioni i contagi nel mondo. In Francia mascherine obbligatorie nei luoghi di lavoro - infoitinterno : Coronavirus, altri tre contagi nel Vercellese: il bollettino di martedì 18 agosto - DonatoSaliola : RT @UAAR_it: Messa di Ferragosto nel casertano, il parroco ai fedeli: «Togliete le mascherine. Non c’è più bisogno». Ennesimo episodio di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi nel Coronavirus, nel mondo oltre 22 milioni di casi. In Francia mascherine obbligatorie nei luoghi di lavoro la Repubblica BEINETTE/ Covid-19, il sindaco ricorda "mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6"

Il nuovo aumento di contagi deve indurre tutti ad un comportamento più attento e responsabile per evitare di vanificare il contenimento del contagio ottenuto con le settimane di chiusura totale".

COVID-19, STOP COMPORTAMENTI IRRESPONSABILI. TAMPONI A CAPODICHINO PER CHI ARRIVA DALL'ESTERO

"Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all'estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, ...

Il nuovo aumento di contagi deve indurre tutti ad un comportamento più attento e responsabile per evitare di vanificare il contenimento del contagio ottenuto con le settimane di chiusura totale"."Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all'estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, ...