Conferenza stampa Koeman: «Il Barcellona è un sogno che diventa realtà» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il neo tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, sta parlando in Conferenza stampa dopo l’ufficialità del suo arrivo Ronal Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. Il tecnico olandese sta parlando in Conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. Ecco le sue parole riportate da Tmw: TRAGUARDO – «Sono orgoglioso, tutti sanno che il Barcellona è casa per me. E’ un orgoglio essere qui, un traguardo. Non è facile, certo, qui si esige sempre il massimo ma così mi piace. C’è la qualità per poter fare il massimo e per conquistare titoli e risultati. Ho firmato e sono tecnico del Barcellona: da ora inizieremo a lavorare. ... Leggi su calcionews24

