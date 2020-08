Conferenza stampa Giampaolo: le parole del tecnico del Toro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Conferenza stampa Giampaolo: le parole del neo tecnico del Torino nel giorno della sua presentazione ai media Marco Giampaolo si è presentato oggi durante la Conferenza stampa con i media allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Queste le parole del neo tecnico granata. Prende la parola il direttore sportivo Vagnati: «Volevo ringraziare Longo e il suo staff per l’obiettivo che hanno raggiunto. Li ringrazio per l’impegno profuso e per quello che hanno fatto. Oggi è una giornata importante perchè presentiamo un allenatore che abbiamo voluto come prima scelta. Marco è quello giusto per aprire qualcosa di importante e duraturo» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

