Conferenza stampa Cairo | «Ho sbagliato a tenere tutti l’anno scorso»

Urbano Cairo ha parlato a margine della Conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo. Le sue parole Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine della Conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo come nuovo tecnico granata. Le sue parole riportate da TMW. MISTER – «So che alcuni hanno storto il naso quando ho detto che avevo cercato Giampaolo già in passato, ma è andata veramente così. Lo avevo già cercato un paio di volte, alla terza ce l'ho fatta. E' un maestro di calcio, sa far giocare bene le squadre, sa sviluppare il talento dei giocatori, giovani e meno giovani. Anche Vagnati ha sempre avuto un grande apprezzamento per lui. Era una cosa da fare ad incastri e velocemente, avevamo poco tempo.

