Condizioni Alex Zanardi, notizie confortanti dal San Raffaele: “miglioramenti clinici significativi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Arrivano confortanti notizie sulle Condizioni di Alex Zanardi, l’Ospedale San Raffaele dove è ricoverato il campione azzurro ha diramato un nuovo bollettino ufficiale, da cui si evince come la sua situazione sia in miglioramento. Paolo Bruno/Getty ImagesQuesta la nota del nosocomio milanese: “dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio, il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta“.L'articolo Condizioni Alex ... Leggi su sportfair

