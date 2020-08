Con il bonus mobilità è corsa al monopattino elettrico (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono già 2,5 milioni gli italiani che, anche grazie al bonus mobilità, stanno valutando l’acquisto di un monopattino elettrico Il monopattino elettrico è di sicuro uno dei mezzi destinati a rivoluzionare la mobilità cittadina, ma quanti pensano di convertirsi a questo particolare tipo di due ruote e, fra chi già lo usa, quali sono le abitudini più… L'articolo Con il bonus mobilità è corsa al monopattino elettrico Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

dellorco85 : In anteprima ho la bozza dei prossimi 70 tweet di Salvini: '?? Assurdo amici! Il Governo pensa a ...... (inserire… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #ManchesterCity: #Koulibaly nome caldo ?? I #Citizens hanno pronta un'offerta di 70 milioni pi… - sbonaccini : Eh no! Se fai beneficienza la farai con risorse tue, non con il bonus ricevuto da risorse messe a disposizione dall… - marysaltadonald : @NandoPiscopo1 @Jnterista_5 Molti hanno sguazzato con il bonus vacanze in Italia - Silverpeer : @Sardanapalooo #Fienga a Londra con la speranza che Ryan #Friedkin non gli chieda chiarimenti sull'operazione Petra… -