Partiamo dai lati positivi: dà immediato spessore alle ciglia, resiste al caldo, ai balli scatenati su Tik Tok e, se applicato bene, anche al bagno in mare o in piscina. Di contro, per levarlo ci vuole pazienza e la tecnica giusta. Inimmaginabile, dunque, pensare di rimuovere il mascara waterproof solo con l'acqua: «Solitamente è composto da un'emulsione di oli, cere ed acqua e pertanto per essere rimosso necessita di molta cura, delicatezza, attenzione e di sostanze liposolubili capaci di detergere senza irritare un'area così delicata come le palpebre», spiega Angela Noviello, Direttore della Divisione di Estetica Funzionale di Milano Estetica «Il consiglio quindi è quello di prediligere uno struccante specifico per gli occhi a base di ingredienti oleosi, come i detergenti bifasici, che grazie alla loro composizione di acqua e olio sono in grado di rimuovere sia le sostanze liposolubili che quelle idrosolubili con estrema delicatezza».

Ultime Notizie dalla rete : Come togliere Come togliere il mascara waterproof senza rovinare le ciglia Vanity Fair.it Come sbucciare l'aglio? Il trucco con l'acqua bollente

Sbucciare l'aglio a volte può non essere semplicissimo: può capitare infatti che la pelle resti attaccata e togliere i piccoli pezzetti richiede sempre molta pazienza. Ma c'è un segreto usato dagli ...

Lipsia, Nagelsmann: 'Grazie Tuchel, ma non siamo amici. Come si fermano Neymar e Mbappé...' VIDEO

Julian Nagelsmann, 33 anni, allenatore dell'RB Lipsia, si appresta a sfidare in semifinale di Champions League il PSG di Tuchel, un allenatore che Nagelsmann co ...

