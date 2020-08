Come sorelle: trama e anticipazioni settima puntata 21 agosto 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’attesa è quasi finita, si avvicina sempre di più il momento della resa dei conti per le protagoniste di Come sorelle. La serie televisiva turca, trasmessa venerdì 21 agosto 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento, dopo la pausa dovuta alla messa in onda della Champions League. Intrighi, misteri, torbidi segreti, verità inconfessabili e complotti d’affari, questa la miscela esplosiva della fiction che è riuscita a conquistare il pubblico italiano, curioso di seguire le vicende delle tre donne, molto diverse caratterialmente e nello stile di vita, unite da un legame di sangue recentemente scoperto. Ma vediamo insieme quali novità ha in serbo per noi Come sorelle!Segui Termometro Politico su ... Leggi su termometropolitico

iceTeaSince1856 : RT @narcisi_rita: #perChi sa attendere, il tempo apre ogni porta, risponde ad ogni domanda e rivela la verità delle cose e delle persone. A… - MusicStarStaff : CS_Nuovo appuntamento con “Come Sorelle” - narcisi_rita : #perChi sa attendere, il tempo apre ogni porta, risponde ad ogni domanda e rivela la verità delle cose e delle pers… - MrVektriol : Una delle fatiche imposte dalla contemporaneità è il dover apprendere dell'esistenza di figure come Er Faina, sorel… - zaino_e_valigia : RT @LucaPery: [New Post] Passo del Lupo nel #Conero: come vedere la spiaggia delle #DueSorelle dall'alto del Belvedere Sud. #Travel #Viaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sorelle Come sorelle: anticipazioni settima puntata (penultima) venerdì 21 agosto-cambio programmazione Canale5 MAM-e Belen e Cecilia Rodriguez, la madre difende le figlie da Stefano De Martino e Ignazio Moser

Veronica Cozzani, la madre di Belen e Cecilia Rodriguez, posta una foto del Clan e lancia una frecciatina a Stefano De Martino e Ignazio Moser. Belen e Cecilia Rodriguez sono al centro dei gossip dell ...

Schianto dopo la gita al mare: perdono la vita due sorelline

L’auto, condotta dal padre e con a bordo una terza bambina, si è scontrata violentemente contro un’altra vettura proveniente da una strada secondaria. Lo schianto è avvenuto vicino al celebre ponte di ...

Veronica Cozzani, la madre di Belen e Cecilia Rodriguez, posta una foto del Clan e lancia una frecciatina a Stefano De Martino e Ignazio Moser. Belen e Cecilia Rodriguez sono al centro dei gossip dell ...L’auto, condotta dal padre e con a bordo una terza bambina, si è scontrata violentemente contro un’altra vettura proveniente da una strada secondaria. Lo schianto è avvenuto vicino al celebre ponte di ...