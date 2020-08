Come Sorelle non va in onda il 19 agosto, confermato il ritorno al venerdì? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Come Sorelle non va in onda oggi, 19 agosto. Ancora una volta i fan della serie turca saranno destinati a dimenticare Ipek e le sue Sorelle a favore del calcio e, in particolare, della diretta della semifinale di Champions League Lione-Bayern Monaco dallo stadio Alvalade di Lisbona. Questo significa che la penultima puntata di Come Sorelle andrà in onda non prima di venerdì 21 agosto in prima serata, sarà a quel punto che capiremo cosa ne sarà delle protagoniste ad un passo dal gran finale previsto per fine mese. Secondo le ultime novità della programmazione di Canale5 sembra che l'ultima puntata di Sorelle andrà in onda sempre al mercoledì, il 26 ... Leggi su optimagazine

Schianto dopo la gita al mare: perdono la vita due sorelline

L’auto, condotta dal padre e con a bordo una terza bambina, si è scontrata violentemente contro un’altra vettura proveniente da una strada secondaria. Lo schianto è avvenuto vicino al celebre ponte di ...

