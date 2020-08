“Come ho fatto a individuare quei resti”. Gioele, parla il carabiniere in congedo che li ha trovati (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella giornata di oggi, mercoledì 19 agosto, è probabilmente giunta la svolta sul caso Viviana Parisi e il piccolo Gioele. I resti presumibilmente del bambino sono stati ritrovati nelle campagne di Caronia. Il tronco a circa 400 metri dal traliccio, dove è stato trovato il corpo della madre Viviana Parisi, e la testa molto distante, sarebbero stati trascinati lì “o da maiali o da cani”. È quanto spiegano all’Adnkronos fonti investigative che sono sul luogo del ritrovamento. Trovata la testa di un bimbo. A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe stata trovata la testa di un bambino, in avanzato stato di decomposizione, a monte del luogo dove è stato trovato il tronco e una parte di femore compatibile con un bimbo di 4 anni, “quasi certamente di Gioele”, dicono ... Leggi su caffeinamagazine

