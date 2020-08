Colpo di scena in casa Lecce, il presidente Sticchi Damiani esonera Liverani (Di mercoledì 19 agosto 2020) Colpo di scena in casa Lecce. Con uno scarno comunicato apparso sul sito ufficiale il Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra Fabio Liverani . La clamorosa rottura... Leggi su feedpress.me

lukapzi93 : RT @ftsmilan: ™Ansa: CLAMOROSO COLPO DI SCENA - '@gianluigibuffon ha chiesto la rescissione del contratto! Vuole tornare al @PSG_inside ed… - Super_Lollo : Colpo di scena?? - CalcioWeb : Allenatori Serie B 2020-2021, nuovo aggiornamento: colpo di scena #Lecce, ufficiale #Dionisi ad #Empoli [GALLERY] - - GazzettaDelSud : Colpo di scena in casa #Lecce, il presidente Sticchi Damiani esonera #Liverani - SimoMarquez76 : RT @ftsmilan: ™Ansa: CLAMOROSO COLPO DI SCENA - '@gianluigibuffon ha chiesto la rescissione del contratto! Vuole tornare al @PSG_inside ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena

Colpo di scena in casa Lecce. Con uno scarno comunicato apparso sul sito ufficiale il Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra Fabio Liverani. La clamorosa rottura ...L’ultimo countdown per il passaggio delle quote del Carpi è scattato. Tra oggi e domani, infatti, salvo colpi di scena sempre possibili si chiuderà davanti al notaio un’era iniziata 11 anni fa, che ha ...