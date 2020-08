Ciclismo, Viviani fuori dai Campionati Europei: lo sprinter azzurro spiega il motivo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Elia Viviani non potrà difendere il titolo europeo su strada, il corridore azzurro non è stato inserito nella lista dei convocati da parte del ct Cassani ma non per sua scelta. La Cofidis, squadra dello sprinter italiano, ha deciso di non far partecipare il proprio atleta ai Campionati di Plouay, a causa della crescente emergenza legata al Coronavirus. Pier Marco Tacca/Getty ImagesQuesta la spiegazione di Viviani: “non è stata una scelta mia, con Davide avevamo creato come sempre una squadra forte, pronti a ripetere il mio titolo, e il mio obiettivo era ancora quello di farmi trovare pronto per uno sprint, anche se ridotto visto il percorso più mosso. La Nazionale sarebbe stata a mio supporto in caso di volata. Era tutto programmato con Cassani, ... Leggi su sportfair

