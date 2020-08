Ciclismo – Europei su strada femminili: svelate le convocate del ct Salvoldi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo la diffusione delle Nazionali Uomini selezionati per la rassegna continentale strada in programma da lunedì 24 a venerdì 28 agosto a Plouay (Francia), oggi il CT Salvoldi ha diramato le Nazionali Donne juniores, U23 ed élite. Nella passata edizione l’Italia conquistò il secondo posto nel Medagliere per Nazioni grazie alle 9 medaglie conquistate di cui tre provenienti dal Settore Femminile con l’oro in linea della Paternoster tra le U23, l’argento della Cecchini tra le élite ed il bronzo della Pirrone nella crono U23 a cui si deve sommare il bronzo azzurro nel Mixed Relay, gara mista uomini e donne, che ha fatto il suo debutto europeo lo scorso anno. Ricordiamo che le prove in linea si correranno su di un circuito di 13.6 km, con partenza e arrivo da Plouay, da ripetersi più volte in ... Leggi su sportfair

Coninews : In sella per la caccia ai titoli europei. Ecco le squadre Nazionali maschili e femminile che, dal 24 al 28 agosto… - lavocedialba : Ciclismo: Europei Strada 2020, Elisa Balsamo tra le azzurre convocate per Plouay - de_mico : RT @Coninews: In sella per la caccia ai titoli europei. Ecco le squadre Nazionali maschili e femminile che, dal 24 al 28 agosto, a Plouay… - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: Elia #Viviani non potrà difendere il titolo di Campione Europeo, la Cofidis vuole tutti i suoi pronti per il #TDF2020. In… - Campioni_cn : Ciclismo: Europei Strada 2020, Elisa Balsamo tra le azzurre convocate per Plouay -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Europei Europei in Francia: non c'è Viviani, l'Italia punta su Nizzolo La Gazzetta dello Sport Ciclismo. Le atlete toscane scelte per i Campionati Europei in Francia

Roma, 19 agosto 2020 – Dopo la selezione degli uomini, scelte anche la rappresentanti del ciclismo femminile che prenderanno parte la prossima settimana ai Campionati Europei in programma da lunedì 24 ...

Ciclismo: Europei Strada 2020, Elisa Balsamo tra le azzurre convocate per Plouay

Tra le azzurre che prenderanno parte alla rassegna continentale anche la peveragnese Elisa Balsamo. La portacolori delle Fiamme Oro e della Valcar - Travel & Service si cimenterà nella prova in linea ...

Roma, 19 agosto 2020 – Dopo la selezione degli uomini, scelte anche la rappresentanti del ciclismo femminile che prenderanno parte la prossima settimana ai Campionati Europei in programma da lunedì 24 ...Tra le azzurre che prenderanno parte alla rassegna continentale anche la peveragnese Elisa Balsamo. La portacolori delle Fiamme Oro e della Valcar - Travel & Service si cimenterà nella prova in linea ...