Ci mancava solo la bufale del tampone che «rompe la barriera sanguigna ematoencefalica del cervello» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Di bufale ce ne sono tante. Milioni di milioni (citando una nota pubblicità). Ma quella del tampone che rompe la barriera sanguigna ematoencefalica del cervello per infettarci tutti è, forse, una delle più clamorose tra quelle che circolano in rete. L’assurdo paradosso, nonostante l’evidenza, è diventato virale sui social network, con migliaia di persone (anche in Italia) che hanno preso per buona questa ricostruzione (smentita dai fatti e dalle tecniche utilizzate nei test) e l’hanno condivisa sulle proprie pagine social e sulle chat Whatsapp. LEGGI ANCHE > Siamo finiti: il Ministero dell’Istruzione costretto a smentire una bufala da «buongiornissimo kaffèèèè» Come ... Leggi su giornalettismo

Inter : ???? | ROOOOOOMEEEELUUUUUU!!!!! 78' - Mancava solo lui: BIG ROM!!! #Lukaku riceve palla da Lautaro e infila Pyatov c… - sof_iaiao : boh ho il telefono scarico ci mancava solo questo, mi aspetto una giornata di merda, ci sentiamo dopo - laRoyalBlood_ : @JunkiesOnAHigh Ma infatti e io ogni volta allibita, ci mancava solo che mi scandisse le parole come se non capissi l’italiano - AntonioNbo15 : @giusnico19511 Ho solo messo in evidenza quanto dimostrato dai Grillini in due anni di governo... e mancava il fenomeno DiBattista. - dean_35_111 : RT @BoredTill_Death: Ci mancava solo Alex a farmi avere un crollo emotivo oggi ?? Comunque guardatelo he’s so fucking cute???????? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : mancava solo Al guardasigilli francese Dupond-Moretti, nemesi dei benpensanti, mancava solo l'elogio della caccia Il Foglio Libano, sentenza Hariri, un solo condannato: è di Hezbollah

Nei giorni precedenti lo scoppio del camion bomba avevano monitorato con attenzione gli spostamenti del leader sunnita. Manca nel verdetto invece un riferimento alle responsabilità dei leader di ...

È Draghi l'unico faro di un'Italia che rischia di affondare?

Il discorso al Meeting sospeso a metà fra ispirazione e pragmatismo: molti lo vorrebbero a palazzo Chigi, per altri è un profilo ideale per il Quirinale. Comunque vada, una visione che l'Italia non pu ...

Nei giorni precedenti lo scoppio del camion bomba avevano monitorato con attenzione gli spostamenti del leader sunnita. Manca nel verdetto invece un riferimento alle responsabilità dei leader di ...Il discorso al Meeting sospeso a metà fra ispirazione e pragmatismo: molti lo vorrebbero a palazzo Chigi, per altri è un profilo ideale per il Quirinale. Comunque vada, una visione che l'Italia non pu ...