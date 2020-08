Chiusura discoteche: il TAR del Lazio respinge il ricorso dei sindacati delle associazioni da ballo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il TAR Lazio ha respinto il ricorso dei sindacati delle associazioni da ballo contro l’ordinanza con la quale il ministero della Salute ha chiuso le discoteche e introdotto l’obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici in cui si determina il rischio di assembramenti. La decisione è stata depositata stamattina, a meno di 24 ore dall’istanza Silb-Fipe: si tratta di una decisione cautelare monocratica, in attesa di quella collegiale già fissata per la prima udienza utile, il 9 settembre. Leggi su sportface

