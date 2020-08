Chiude il Billionaire, Briatore al sindaco: «Sei un altro grillino che non ha fatto un ca***nella vita» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Briatore alza bandiera bianca. L’ordinanza del governo di Chiudere tutte le discoteche si è abbattuto sul suo Billionaire in Costa Smeralda. Lui è una furia. Infatti il nuovo decreto ha di fatto inasprito il ruolo delle Regioni e dei singoli comuni che in precedenza potevano derogare in base ai singoli casi. Flavio Briatore pertanto si è scagliato contro il sindaco di Arzachena, il grillino Roberto Ragnedda. Il locale aveva riaperto solo un mese e mezzo. Dopo la stretta del governo aveva annunciato che non avrebbe chiuso il Billionaire. Ma poi ha fatto marcia indietro dopo l’ordinanza del sindaco di Arzachena che di fatto glielo ha ... Leggi su secoloditalia

«I positivi alla fine saranno molti di più», aveva previsto l'altro giorno un esperto di tracciamento dopo che la ricostruzione della storia dei ragazzi di Roma Nord contagiati in Costa Smeralda stava ...

Briatore si arrende e chiude il Billionaire, la stoccata al sindaco di Arzachena: "Un altro grillino contro il turismo"

Tutte le discoteche sul territorio italiano sono state chiuse per effetto di un'ordinanza d'urgenza del governo, dopo un incontro straordinario tra i ministri e i presidenti delle regioni. L'esecutivo ...

