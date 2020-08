Chicago Med 4, anticipazioni puntate in onda giovedì 20 agosto su Italia 1 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Chicago Med 4, anticipazioni, trame delle puntate in onda giovedì 20 agosto alle 21:20 su Italia 1 Giovedì 20 agosto su Italia 1 torna l’appuntamento con la serie tv americana Chicago Med, creata da Dick Wolf e in onda negli Stati Uniti sul canale NBC. L’appuntamento con la quarta stagione inedita in chiaro è per ogni giovedì, alle 21:30 circa su Italia 1 con tre nuovi episodi a settimana. La quarta stagione di Chicago Med è composta da 22 episodi che andranno in onda a ritmo di tre episodi a settimana. La serie è stata rinnovata per una quinta stagione già trasmessa negli USA, e in Italia su ... Leggi su dituttounpop

Giovedì 20 agosto su Italia 1 torna l’appuntamento con la serie tv americana Chicago Med, creata da Dick Wolf e in onda negli Stati Uniti sul canale NBC. L’appuntamento con la quarta stagione inedita ...

Il quarto episodio, dal titolo Infezione – III parte, vedrà un simpatico crossover con Chicago Fire e Chicago Med, mentre nel quindicesimo L’onere della verità solo con la prima serie vedremo questa ...

