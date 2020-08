Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della puntata di stasera | 19 agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della puntata di stasera 12 agosto Questa sera, mercoledì 19 agosto 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Fire 7, la serie tv che racconta le vicende dei vigili del fuoco di Chicago, con dei nuovi episodi. Ma di cosa parlano gli episodi di stasera? Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni. Chicago Fire 7, la trama della puntata del 19 agosto Non Mollare Mai – La squadra risponde ad una chiamata per un incendio in un negozio negozio di parrucchieri, ma Severide scopre che ... Leggi su tpi

