Chi è Emilie Richards: curiosità e biografia della scrittrice americana di romanzi rosa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono più di 50 i romanzi di mistero e amore scritti da Emilie Richards, artista statunitense molto famosa negli USA. Le sue produzioni hanno portato alla realizzazione di diversi film, tra cui il noto Amore e Magia, uscito nelle sale nel 2011. I bestseller della scrittrice hanno spesso riscosso un enorme successo nella critica e nel pubblico. Emilie Richards ha lavorato come terapeuta in un centro di salute mentale e come consulente familiare, riuscendo così ad accumulare una grande esperienza sulle problematiche che riguardano la vita di coppia e anche sui risvolti sociali. Emilie Richards, che oggi ha 72 anni, è nata il 12 luglio 1948 a Bethesda, nel Maryland, ed è cresciuta in Florida, a St. Petersburg. Si ... Leggi su nonsolo.tv

