Champions, notte di scontri a Parigi: la tifoseria “multietnica” del Psg festeggia così (Video) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Parigi, 19 ago – Ancora scontri, gas lacrimogeni, cariche della polizia e disordini a Parigi. Stavolta però non ci sono di mezzo i Gilet gialli né qualche sindacato, visto che la motivazione è “sportiva” e non sociale. A mettere a ferro e fuoco la zona dell’Arco di Trionfo e degli Champs-Élysées sono stati i “tifosi” del Paris Saint-Germain, che hanno festeggiato lo storico accesso alla finale di Champions League del Psg saccheggiando i negozi, danneggiando le auto e scontrandosi con la polizia. In tutto le forze dell’ordine francesi hanno arrestato 36 persone. Il Video delle violenze a Parigi La tifoseria “multietnica” del Psg non è nuova ad atti ... Leggi su ilprimatonazionale

