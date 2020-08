Champions League, Neymar potrebbe saltare la finale: ecco il risvolto clamoroso (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Paris Saint Germain ha conquistato ieri la sua prima storica finale di Champions League ma non ha neanche il tempo di esultare che infervorano le impazzano intorno a Neymar. Il brasiliano, infatti, si è reso protagonista di un gesto che viola le norme anti COVID-19 e potrebbe saltare la finale. Come riporta il Sun il brasiliano al termine della partita contro il Lipsia è andato a scambiare la maglia con Marcel Halstenberg. Un gesto normale, se non fosse per il particolare periodo relativo alla pandemia di coronavirus. Secondo il tabloid inglese era stato chiarito come questo gesto sarebbe potuta essere punito con un isolamento di 12 giorni per i calciatori che si sarebbero trovati in questa situazione. Leggi su sportface

OptaPaolo : 13 - Considerando top-5 campionati europei, Champions League ed Europa League, #LautaroMartínez è il giocatore che… - SkySport : ?? IL PSG È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? ? LIPSIA ?? PSG 0-3 Risultato finale ? ? #Marquinhos (13’) ? #DiMaria (42… - Gazzetta_it : #Barcellona e #ManCity: 1,8 miliardi spesi per non vincere in Europa - Ms4r75 : RT @unfair_play: È incredibile come a una squadra senza grossa tradizione possano bastare un fondo sovrano qatariota, investimenti sproposi… - Fabris81400177 : @AxiaFel Lo nascondono dai media, e intanto tra una finale di Champions e una partita di Europa League gli italiani… -