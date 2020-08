Champions League, Lione-Bayern Monaco: c’è Depay con Toko-Ekambi, titolare anche Lewandowski. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 19 agosto 2020) A partire dalle ore 21, Lione e Bayern Monaco si giocheranno un posto in finale di Champions League.E' tutto pronto allo stadio "José Alvalade" di Lisbona, la compagine guidata da Rudi Garcia e quella alla corte di Hans-Dieter Flick sono cariche per scendere in campo in occasione della seconda semifinale della massima competizione europea.Video Lione-Bayern Monaco: tutti i gol in Champions League della compagine di GarciaIl tecnico ex Roma, che ha già battuto la Juventus agli ottavi di finale e il Manchester City ai quarti, ha deciso di continuare a dare fiducia al proprio "pupillo" Memphis Depay e al compagno di reparto Toko-Ekambi. ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Champions League L’altra Champions League Il Post Inter, Conte: 'Siviglia più esperto, ma possiamo vincere. Solo i migliori arrivano in finale. Che umiltà Godin!'

Siamo riusciti ad arrivare alla finale di Europa League nonostante la piccola delusione di non aver superato la fase a gironi di Champions League. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché [quella ...

Calciomercato Roma, dubbi sul futuro di Fonseca: “Meglio non ricominciare per niente”

A partire dal piazzamento in Serie A, dove i giallorossi hanno chiuso al quinto posto, nonostante l’obiettivo fosse il ritorno in Champions League. Infatti, si legge: “era non solo lecito, ma doveroso ...

