Champions League, Lione-Bayern Monaco 0-3: doppio Gnabry, con il PSG finale da Triplete (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Bayern Monaco batte il Lione e vola in finale.Sul campo dello stadio José Alvalade è andata in scena la sfida tra il Bayern Monaco e il Lione che si sono affrontati in occasione della semifinale di Champions League: i due club erano alla ricerca di una vittoria fondamentale per raggiungere la finale della competizione.Parte benissimo il Lione, che dopo soltanto quattro minuti sfiora il vantaggio: Caqueret recupera palla e tocca per Depay, che salta Neuer ma non riesce clamorosamente a centrare lo specchio della porta. Al minuto 17 i francesi creano un'altra clamorosa occasione da gol: Ekambi si accentra e calcia con il mancino colpendo in ... Leggi su mediagol

SkySport : ?? IL PSG È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? ? LIPSIA ?? PSG 0-3 Risultato finale ? ? #Marquinhos (13’) ? #DiMaria (42… - GracenoteLive : ? - Most Champions League goals in a single season 17 - Cristiano Ronaldo (2013/14) 16 - Cristiano Ronaldo (2015/1… - OptaPaolo : 2 - Il @FCBayern è la seconda squadra a raggiungere la Finale di Coppa dei Campioni/Champions League avendo vinto t… - TicinoGazzetta : La finale di Champions League sarà Bayern-PSG - ruixavier2 : RT @Gazzetta_it: La finale di #ChampionsLeague sarà Psg-Bayern: @SergeGnabry e @lewy_official eliminano il Lione #UCL #FCBOL -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League L’altra Champions League Il Post Lione-Bayern Monaco dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Champions League si avvicina a grandi passi al suo atto finale. Messe alle spalle le sfide dei quarti, si procede con le semifinali che mettono in palio il pass che vale l’accesso alla finalissima ...

Gnabry e il solito Lewandowski stendono il Lione: 3-0, Bayern in finale di Champions

Dopo la prima semifinale, che ha visto il PSG imporsi sul Lipsia, la Champions League esprime oggi la seconda squadra che si giocherà il successo finale: il Lione è chiamato all'impresa col Bayern ...

La Champions League si avvicina a grandi passi al suo atto finale. Messe alle spalle le sfide dei quarti, si procede con le semifinali che mettono in palio il pass che vale l’accesso alla finalissima ...Dopo la prima semifinale, che ha visto il PSG imporsi sul Lipsia, la Champions League esprime oggi la seconda squadra che si giocherà il successo finale: il Lione è chiamato all'impresa col Bayern ...