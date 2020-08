Champions League, il Bayern Monaco liquida il Lione: domenica la finale contro il Psg (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sarà Bayern Monaco contro Paris Saint-Germain. I tedeschi hanno sconfitto 3-0 il Lione nella seconda finale di Champions League e raggiungono in finale i parigini, che ieri avevano sconfitto – con lo stesso punteggio – il Lipsia. L’ultimo atto della massima competizione europea mette di fronte una squadra – il Bayern – alla sua 11esima finale della storia e un’altra – il Psg – che per la prima volta arriva a giocarsi il trofeo. Il Lione parte forte, ma il Bayern esce alla distanza I bavaresi hanno faticato più del previsto per avere la meglio del Lione, già giustiziere della Juventus, subendone ... Leggi su open.online

È il Bayern Monaco la seconda finalista di Champions League. La squadra di Flick batte 3-0 il Lione e raggiunge il Psg. Finisce in semifinale il sogno di Garcia: e fondamentalmente s'infrange sul palo ...

