Cerveteri – Il 25 Micol Arpa Rock all’Etruria Eco Festival (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cerveteri – Il 25 Micol Arpa Rock all’Etruria Eco Festival – Martedì 25 agosto, Micol Arpa Rock sarà in concerto al Parco della Legnara a Cerveteri insieme alla sua band per una tappa del suo “Street Music Tour”. L’unica arpista Rock sulla scena internazionale protagonista della 14esima edizione dell’Etruria Eco Festival. Suona in piedi accompagnando la musica col proprio corpo, inventando letteralmente un nuovo modo di suonare. “Micol Arpa è un’artista meravigliosa, unica, che ha saputo rivoluzionare il mondo dell’Arpa, strumento solitamente accostato alla musica classica, ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Cerveteri – Il 25 Micol Arpa Rock all’Etruria Eco Festival: Cerveteri – Il 25 Micol Arpa… - AGR_web : Micol Arpa rock all'Etruria Eco Festival di Cerveteri Martedì 25 agosto, Micol Arpa Rock, sarà in concerto al Parco… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri Micol 'Etruria Eco Festival 14', a Cerveteri magia sul palco con Micol Arpa Rock TerzoBinario.it ‘Etruria Eco Festival 14’, a Cerveteri magia sul palco con Micol Arpa Rock

Micol Arpa Rock, l’unica arpista rock sulla scena internazionale in concerto al Parco della Legnara di Cerveteri nella serata di martedì 25 agosto, nell’ambito della 14esima edizione dell’‘Etruria Eco ...

Micol Arpa rock all'Etruria Eco Festival di Cerveteri

(AGR) Martedì 25 agosto, Micol Arpa Rock, sarà in concerto al Parco della Legnara a Cerveteri insieme alla sua band per una tappa del suo “Street Music Tour”. L’unica arpista rock sulla scena ...

Micol Arpa Rock, l’unica arpista rock sulla scena internazionale in concerto al Parco della Legnara di Cerveteri nella serata di martedì 25 agosto, nell’ambito della 14esima edizione dell’‘Etruria Eco ...(AGR) Martedì 25 agosto, Micol Arpa Rock, sarà in concerto al Parco della Legnara a Cerveteri insieme alla sua band per una tappa del suo “Street Music Tour”. L’unica arpista rock sulla scena ...