Centro Meteo Europeo, verso CALDO estremo e BURRASCHE autunnali, piogge eccessive L'evoluzione proposta dal Centro Meteo Europeo indica prospettive di cambiamento per la fine del mese. Un cenno a novità si dovrebbero cominciare a mostrare nel corso della prossima settimana. Ma vediamo nel dettaglio le anomalie climatiche prospettate: TEMPERATURA A 2 METRI La proiezione dei prossimi 45 giorni propone temperature diffusamente superiori alla media climatica, con un'accentuazione dell'anomalia per la prima settimana di previsione, dove si realizzeranno delle forti avvezioni d'aria calda. Le anomalie positive, cioè farà più CALDO rispetto alla media, proseguiranno, secondo il modello matematico, per tutto il mese di settembre. Questo favorirà il clima ...

Un vortice depressionario, con perno posizionato sul Canale della Manica, si protende con una saccatura fin verso il Centro Europa. L’anticiclone subtropicale cala d’intensità su parte dell’Italia, pe ...

