C’è l’ufficialità, Giulia Asta lascia il Napoli: nuova avventura per la sannita (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Saluta Napoli e saluta la Campania la beneventana Giulia Asta. La voce era nell’aria e oggi ha trovato conferma. L’ex calciatrice de Le Streghe Benevento è ufficialmente diventata un nuovo acquisto del Perugia. Si trasferisce dunque in Umbria la sannita, dove disputerà il campionato di serie B, lo stesso vinto nella passata stagione con addosso la maglia azzurra. L’obiettivo è naturalmente quello di concedere il bis, meritandosi un’opportunità nel massimo torneo femminile. L'articolo C’è l’ufficialità, Giulia Asta lascia il Napoli: nuova avventura per la sannita proviene ... Leggi su anteprima24

