CdM - Ospina è il titolare: l'agente di Meret lavora per la cessione in prestito (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rebus portieri in vista dell'inizio della prossima stagione. In porta Gattuso ha dimostrato di preferire Ospina in queste partite, è lui il titolare, il colombiano, e la scelta sembra definitiva. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdM - Ospina è il titolare: l'agente di Meret lavora per la cessione in prestito -

Ultime Notizie dalla rete : CdM Ospina CdM - Ospina è il titolare: l'agente di Meret lavora per la cessione in prestito Tutto Napoli