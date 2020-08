CdM - Dalla Regione altri 1,2mln per il San Paolo: presto lavori alla copertura (Di mercoledì 19 agosto 2020) Continuano i lavori allo stadio San Paolo: sono stati stanziati Dalla Regione altri 1,2 milioni a completamento di una parte dei lavori di ristrutturazione. Leggi su tuttonapoli

marin_cdm : RT @amArizona13: Non è morto per covid nessun politico, cantante, attore, medico, infermiere, miliardario, coglioni vari, giornalista, vici… - OrioliPaolo : @GuidoAnzuoni @AlbertoLetizia2 @ugom65 Ciao Guido Per le querele me l'aspettavo dalla nascita del governo, mi è sem… - thecoolmauri : @Ercole1185 ??2) su indicazione del PDC il capo dello stato nomina i ministri che compongono il CDM. In Italia il… - Against_Caste : Regione Sardegna con un provvedimento di proroga al Piano Casa 'invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato… - franzemanuele : RT @francescoVerbar: Una norma vista da tutti i legislativi dei ministri e in PreConsiglio, bollinata dalla ragioneria,approvata dal CDM,ap… -