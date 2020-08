Caterina Balivo infuriata offende un hater (Di mercoledì 19 agosto 2020) Su Instagram la conduttrice Caterina Balivo ha replicato a una utente che insinuava che si sia rifatta varie parti del corpo, citando un servizio del tg satirico “Striscia la notizia!” a cui la stessa Balivo aveva subito replicato. Caterina Balivo è una senza peli sulla lingua. E non accetta certe insinuazioni, a cui risponde per le rime, come emerge anche dai social. La conduttrice ha sempre avuto un rapportoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

ElisaDiGiacomo : Caterina Balivo, riflessione su IG: ‘I miei figli sono fortunati hanno un’infanzia serena’ - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' -