Catania, Guerini nuovo responsabile area tecnica (Di mercoledì 19 agosto 2020) Vincenzo Guerini è il nuovo responsabile dell'area tecnica del Calcio Catania: “Ringrazio il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino, al quale mi lega un'amicizia antica e sincera, e tutto il Calcio Catania - dichiara Guerini - Ho ricoperto tutti i ruoli, nel calcio, e voglio mettere a disposizione in ambito sportivo la mia esperienza e il mio entusiasmo. Non devo fare carriera ma abitando da vent'anni a Catania sento una responsabilità speciale: si tratta di una causa sociale, non solo sportiva, e proprio questo progetto merita particolarmente di avere successo. Oggi sono onorato ed orgoglioso". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

