Castel San Giorgio, tutti negativi i 101 tamponi effettuati (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel San Giorgio (Sa) – Sono risultati tutti negativi i 101 tamponi effettuati ad altrettante persone a Castel San Giorgio. Si tratta di gruppi che provenivano da vacanze all’estero, avevano preso parte a un evento presso la sala ricevimenti “La Sonrisa” di Sant’Antonio Abate o avevano partecipato al matrimonio e al battesimo a cui aveva preso parte il fotografo risultato contagiato. “Finalmente tiriamo un sospiro di sollievo”, ha detto il sindaco Paola Lanzara. “La macchina amministrativa e sanitaria ha funzionato. Ora andiamo avanti con serenità ma senza abbassare la guardia. Il Covid non è sconfitto”. Intanto, le mascherine dovranno essere indossate ... Leggi su anteprima24

