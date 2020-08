Castagnini: “Creeremo un Palermo competitivo. Boscaglia non ha bisogno di presentazioni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roberto Boscaglia si presenta al pubblico rosanero.Dopo l'esonero di Rosario Pergolizzi, Renzo Castagnini e Rinaldo Sagramola sono andati alla ricerca di nuovo allenatore che potesse guidare il Palermo durante la prossima stagione di Serie C. Dopo alcuni mesi di ricerca, il candidato numero uno scelto dal duo di dirigenti è stato Roberto Boscaglia, il quale dopo essersi svincolato dalla Virtus Entella ha firmato il nuovo contratto da allenatore dei rosanero.Oggi si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del nuovo tecnico, e durante l'evento è intervenuto anche il direttore sportivo, Renzo Castagnini, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:"Pensiamo di poter fare una squadra competitiva in base alle caratteristiche ... Leggi su mediagol

