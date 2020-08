Cassa Ragionieri: in pagamento il bonus 1000 euro di maggio (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Cassa Ragionieri fa sapere che sono partiti i pagamenti del bonus di 1000 euro per il mese di maggio: soldi sul conto in automatico a chi ha già percepito aprile “L’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio è stata corrisposta in automatico a tutti gli iscritti alla Cassa Ragionieri che hanno beneficiato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

La Cassa ragionieri, presieduta da Luigi Pagliuca, farà partire già da oggi pomeriggio i bonifici verso i circa 10 mila iscritti all'Ente. Dal 15 agosto, inoltre, coloro che non hanno richiesto le ...

