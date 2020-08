Caso Viviana Parisi: “Tutte le ipotesi sono aperte”. I volontari trovano cappellino ma non è di Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) Proseguono, per il 14° giorno consecutivo, le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, trovata morta l’8 agosto. “Che idea mi sono fatta? Che tutte le ipotesi sono aperte“: è quanto ha affermato Mariella Mondello, la zia di Gioele, che con il fratello, Daniele, padre del bimbo, e il padre, Letterio, sta partecipando alle ricerche nelle campagne di Caronia (Messina). “E’ la quarta volta che veniamo e continueremo a venire“. Ieri Daniele Mondello ha lanciato un appello sui social: “Invito tutti quelli che si vogliono unire alle ricerche di mio figlio Gioele a presentarsi mercoledì 19 agosto presso il centro di ... Leggi su meteoweb.eu

