Caso Viviana Parisi, parla l’ex carabiniere che ha trovato resti ossei: “Ho cercato dove altri non sono andati” [FOTO] (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Ho cercato dove gli altri non sono andati e l’ho trovato. Trovarlo e’ stato un dono di Dio. Il povero corpicino era martoriato, straziato dagli animali”. E’ quanto dichiarato da Giuseppe Di Bello, il 55enne ex carabiniere in congedo, originario di Capo d’Orlando che, come ha spiegato, alle 10.28 ha trovato i resti che per gli investigatori sono quasi certamente di Gioele, tra i cespugli di una collina di Caronia, a circa 200 metri dalla Messina-Palermo. L’uomo aveva con se’ un falcetto con cui si e’ fatto strada tra la fitta vegetazione. Dopo la segnalazione dell’ex militare, sul posto si sono recati il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, gli uomini ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Caso Viviana Parisi: inviato trova pezzo seggiolino vicino traliccio - Danae0308 : RT @007Vincentxxx: Avete per caso sentito letto una parola di conforto dai #Gestoridellediscoteche in favore della famiglia del #Dj #Vivian… - zazoomblog : Caso Viviana Parisi e Gioele ritrovata la testa di un bambino - #Viviana #Parisi #Gioele #ritrovata… - carotelevip : La criminologa Flaminia Bolzan brava a smorzare la corsa alle ipotesi di Marcello Masi sul caso Viviana-Gioele… - Enrico60729315 : ?? ' CASO VIVIANA, PARISE E GOELE, TROVATO I RESTI DI UN BAMBINO. SI ASPETTANO RISULTATI DEL DNA' In questo moment… -