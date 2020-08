Caso Viviana Parisi, Esercito in campo per cercare il piccolo Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) Continua a tenere banco il Caso Viviana Parisi. Nelle prossime ore scende in campo l’Esercito per ricercare il corpo del piccolo Gioele. Resta ancora un mistero il Caso Viviana Parisi, l’ex DJ trovata morta dopo un’uscita in macchina con il figlio Gioele di appena 4 anni. Il corpo della donna è stato ritrovato, ma regna … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Caso Viviana Parisi: inviato trova pezzo seggiolino vicino traliccio - dia_fox5 : RT @carotelevip: Lo speciale #chilhavisto sulla morte di Viviana e la scomparsa del figlio Gioele è la dimostrazione della consolidata forz… - rouges56 : RT @carotelevip: Lo speciale #chilhavisto sulla morte di Viviana e la scomparsa del figlio Gioele è la dimostrazione della consolidata forz… - shadesofamnesia : RT @carotelevip: Lo speciale #chilhavisto sulla morte di Viviana e la scomparsa del figlio Gioele è la dimostrazione della consolidata forz… - FrancescaTGI : RT @carotelevip: Lo speciale #chilhavisto sulla morte di Viviana e la scomparsa del figlio Gioele è la dimostrazione della consolidata forz… -