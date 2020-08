Caso Viviana Parisi: da oggi l’Esercito in campo per le ricerche di Gioele, potrà “controllare dove l’occhio umano non può arrivare” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Sono ricerche molto difficili, capillari, che richiedono un’attenzione particolare, soprattutto un altissimo addestramento“: lo ha affermato il maggiore dell’Esercito Gianluca Portoghese, che coordina il team del Genio della Brigata Aosta dell’Esercito che si occupa della military search che da questa mattina partecipa alle ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, trovata morta nelle campagne di Caronia l’8 agosto. “La forza Armata, su richiesta della Prefettura di Messina, in particolare l’Esercito, visto che è dotato di una capacità particolare, di search, cioè di ricerca è intervenuta da oggi in coordinamento con i Vigili del fuoco. ... Leggi su meteoweb.eu

