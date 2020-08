Caso Viviana Parisi: arriva segnalazione “importante”, “hanno trovato qualcosa”. Il procuratore raggiunge la zona di ricerca di Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il procuratore di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo ha appena raggiunto la zona in cui si svolgono le ricerche del piccolo Gioele. A quanto apprende l’Adnkronos, è arrivata una segnalazione ritenuta “importante“. Con il magistrato anche la polizia scientifica e gli uomini dei vigili del fuoco del Nucleo Sapr. I soccorritori starebbero cercando in un fossato. Il pm, accompagnato da vigili del fuoco, agenti della Scientifica e volontari di Protezione Civile, ha fatto un primo sopralluogo dall’alto. La polizia presidia e impedisce il passaggio nella zona che è stata temporaneamente circoscritta. Il luogo si trova a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo dove la mamma il figlioletto sono stati visti per l’ultima da un ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Caso Viviana Parisi: inviato trova pezzo seggiolino vicino traliccio - raffael22857987 : @GiusCandela Io l'ho visto anche se in realtà non è stato detto niente di nuovo sul caso di viviana e joele però qu… - infoitinterno : Caso Parisi, spunta un certificato medico che conferma i problemi psichici di Viviana - CiaoKarol : Il caso Gioele: ‘Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele e non aveva paura dei cani’ : Daniele Mondello, papà di Gioe… - CiaoKarol : CONTINUANO LE RICERCHE DEL PICCOLO GIOELE. FORZA ?????? 'Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele...' -