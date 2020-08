Caso Viviana Parisi: arriva l’Esercito per le ricerche del piccolo Gioele, tanti volontari rispondono all’appello del padre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Oggi nel Messinese arriva l’Esercito per le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi poi ritrovata morta l’8 agosto. Le ricerche proseguiranno “a tempo indeterminato“, sino a ordine diverso. Ieri il padre del bambino, Daniele Mondello, ha lanciato un appello sui social: “Invito tutti quelli che si vogliono unire alle ricerche di mio figlio Gioele a presentarsi mercoledì 19 agosto presso il centro di coordinamento sulla ss113 al distributore di benzina IP di Caronia. Saremo lì intorno alle 7.30. Si raccomanda di indossare abbigliamento adeguato, pantaloni lunghi e maglie con le maniche lunghe. Vi ringrazio ... Leggi su meteoweb.eu

Il documento era nell'auto della dj e cita anche la paranoia. Il marito mobilita due paesi: cerchiamo Gioele. Viviana e Gioele: l'incidente, il corpo, la piramide e tutti i misteri. Il caso ...