Caso scuola, parla il ministro Boccia: “A settembre riaperture in sicurezza” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Oggi è prevista una serie di riunioni del Comitato tecnico scientifico, che dovrà discutere sulle misure da adottare in vista della riapertura delle scuole, prefissata per il prossimo 14 settembre. Attualmente gli esperti stanno monitorando l’andamento dei nuovi contagi, per poi prendere una decisione definitiva nelle prossime settimane. A tal proposito il ministro per gli … L'articolo Caso scuola, parla il ministro Boccia: “A settembre riaperture in sicurezza” Leggi su dailynews24

istsupsan : ??FAKE NEWS ??Come segnala il Ministero dell'Istruzione non è vera la notizia che circola sui social che in caso di s… - istsupsan : Non è vero che in caso di ??sintomi compatibili ?? con #Covid19 non sarà possibile ai genitori prendere i figli a scu… - Agenzia_Ansa : La notizia secondo cui nel caso di sintomi compatibili con una positività al Covid-19 non sarà possibile ai genito… - IdaFava : RT @AlRobecchi: Oggi su #IlFattoQuotidiano Le discoteche: un caso di scuola. Perché non legare gli aiuti di Stato alle dichiarazioni dei re… - cidange : RT @aledige: @Signorasinasce Se pensi al preside di Lumezzane che ha scritto sul sito della scuola che in caso di febbre i genitori in ness… -