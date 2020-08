Caso Epstein, spunta la foto che imbarazza Bill Clinton (Di mercoledì 19 agosto 2020) Grande imbarazzo per Bill Clinton. A poche ore dal suo discorso alla convention democratica, il Daily Mail pubblica alcune foto risalenti al 2002 che lo ritraggono mentre una vittima di Jeffrey Epstein è intenta a massaggiargli il collo. DEVELOPING: Photo Obtained Of Epstein Victim Massaging Bill Clinton on Africa Trip https://t.co/lChu3MF2R9 — Sean Hannity (@seanhannity) August 19, 2020 La ragazza ha denunciato sia il miliardario pedofilo che che l'ereditiera Ghislaine Maxwell. Leggi su iltempo

tempoweb : Caso Epstein, spunta la foto che imbarazza Bill Clinton #billclinton #jeffreyepstein #ghislainemaxwell… - PMurroccu : RT @patrikscaria62: DAVANTI A QUESTE NOTIZIE PUOI PROVARE SOLO SCHIFO E NIENT'ALTRO D'AGGIUNGERE.. AL LIMITE CIANURO DI POTASSIO O MEGLIO A… - 8020Tizio : RT @patrikscaria62: DAVANTI A QUESTE NOTIZIE PUOI PROVARE SOLO SCHIFO E NIENT'ALTRO D'AGGIUNGERE.. AL LIMITE CIANURO DI POTASSIO O MEGLIO A… - SoniaLaVera : RT @patrikscaria62: DAVANTI A QUESTE NOTIZIE PUOI PROVARE SOLO SCHIFO E NIENT'ALTRO D'AGGIUNGERE.. AL LIMITE CIANURO DI POTASSIO O MEGLIO A… - LorenzaccioJr : Aggiungo, non fate come i complottisti riguardo il caso Epstein, non la vedete come una cosa oscura, era solo un ri… -