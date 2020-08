Caso Dybala, Paganini: “Potrebbe esserci un club dietro la richiesta da 20 milioni per il rinnovo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’indiscrezione giunta nella giornata di ieri riguardo la maxi richiesta di rinnovo da 20 milioni di euro da parte di Paulo Dybala ha scatenato una lunga scia di polemiche, tanto da portare Jorge Antun, procuratore dell’argentino, a fare chiarezza direttamente dall’Argentina: “Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false. Paulo Dybala è un … L'articolo Caso Dybala, Paganini: “Potrebbe esserci un club dietro la richiesta da 20 milioni per il rinnovo” Leggi su dailynews24

