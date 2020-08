Casnigo piange Cristian Persico, morto di coronavirus dopo 5 mesi di malattia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Trentaquattro anni, era stato ricoverato il 23 marzo. Si era sposato un anno fa ed era cugino in seconda di Emiliano Perani, il giovane compaesano stroncato dal virus all’ospedale di Monza Leggi su corriere

