Casaleggio associati: dopo i furbetti del bonus arrivano i furbetti della garanzia Stato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Casaleggio associati si difende dalle accuse di conflitto d’interesse: la garanzia dello Stato sarebbe servita a pagare gli stipendi degli impiegati. Salvaguardare gli stipendi del personale ed evitare la cassa integrazione. Sono questi i motivi che avrebbero portato la Casaleggio associati a chiedere la garanzia dello Stato per un prestito di 25mila euro, stando … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

dantegiumanini : Come mai gli hanno concesso il prestito con un aumento di fatturato ??? La lunga manina di Conte ? Marco Canestrar… - BerniCurenai : 'Furbetti del bonus? Lui ha fatto peggio'. Il siluro dell'ex #M5s affonda #Casaleggio : 'prestito di Stato', la ver… - rumba15342942 : RT @marcocanestrari: Leggo che mi si contesta di parlare di fatturato quando ciò che conta, per un’azienda, è l’utile. Vero, ma la garanzia… - GeMa7799 : 'Furbetti del bonus? Lui ha fatto peggio'. Il siluro dell'ex M5s affonda Casaleggio: 'prestito di Stato', la verità… - DavideLodola : @AndreBoc1 @AndreaScanzi @PBerizzi ma tra i cazzari scanzi mette anche gigino il bibitaro? o è ancora nella fase in… -

Marco Canestrari è un ex dipendente di Casaleggio Associati nonché ex braccio destro di Beppe Grillo e di Gianroberto. Il rapporto è finito malissimo e ora Canestrari non perde occasione per mettere i ...Lo Stato va in soccorso di Davide Casaleggio in affanno economico per la crisi dovuta al coronavirus. La Casaleggio associati, azienda fondata da Gianroberto Casaleggio ed ereditata dal figlio Davide ...