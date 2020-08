Cartelle, altro che evasione: nonostante il dramma Covid gli italiani le hanno pagate (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il tema dell’evasione fiscale è assai complesso. Soprattutto in Italia, dove non di distingue mai tra grandi evasori ed evasione di sopravvivenza. Col problem ache in genere a pagare veramente sono sempre i secondi e mai i primi. Infatti, una cosa va detta, soprattutto in questa fase di totale emergenza: gli italiani “normali” non sono evasori, se lo fanno è per tenersi in piedi. E a dimostrazione di questo, arrivano dei dati che dovrebbero dare un’idea ben precisa sulla questione. I numeri dell’Agenzia delle Entrate dicono che, nonostante le facilitazioni e le dilazioni temporali concesse dal governo, una buona maggioranza di contribuenti italiani continua regolarmente a versare i debiti tributari. Alla faccia di chi dice il contrario e ci fa sopra anche ... Leggi su ilparagone

