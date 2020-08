Caronia, le lacrime del papà di Gioele sulla bara con i resti ritrovati nella zona delle ricerche (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le lacrime di Daniele Mondello sulla bara contenente i resti che sembrano appartenere al piccolo Gioele, suo figlio. Sarà l’esame del dna a confermare con certezza che si tratti proprio del bambino scomparso il 3 agosto scorso insieme alla mamma Viviana L'articolo Caronia, le lacrime del papà di Gioele sulla bara con i resti ritrovati nella zona delle ricerche proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Messina, 19 agosto 2020 - Svolta nel giallo di Caronia. Un volontario che partecipa alle ricerche ha trovato in un fosso resti in avanzato stato di decomposizone. Per gli uomini che coordinano le ric ...Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele di 4 anni, è in lacrime sulla bara dove sono stati adagiati i resti umani trovati questa mattina nelle campagne di Caronia che potrebbero appartenere al ...